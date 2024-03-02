Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi'nden Haluk Alıcık Huzurevi'ne iletişim becerileri eğitimi

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim düzenlendi.

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi, toplumun farklı kesimlerine yönelik düzenlediği etkinliklerle sosyal dayanışmayı artırmayı ve bireylerin hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından Haluk Alıcık Huzurevi'ndeki yaşlı bireylere iletişim becerileri konulu eğitim verildi. Yaşlı bireylerin sosyal hayatta daha etkin ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine odaklanan eğitime huzurevi sakinleri ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Haluk Alıcık Huzurevi sakinleri, yeni iletişim becerileri edinmenin yanı sıra birbirleriyle daha yakın ve anlayışlı ilişkiler kurma fırsatı buldu.

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin temel hedefinin yaşlı bireylerin iletişim becerilerini artırmak ve onlara daha etkili iletişim stratejileri kazandırmak olduğunu belirtti. - AYDIN