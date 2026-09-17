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Nazilli Kaymakamı Kan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi

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Nazilli Kaymakamı Kan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi
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Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçedeki kırsaldaki okullara yönelik gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Aşağı Örencik İlkokulu ile Yukarı Örencik İlkokulu’nu ziyaret etti.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçedeki kırsaldaki okullara yönelik gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Aşağı Örencik İlkokulu ile Yukarı Örencik İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelinerek okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Aşağı Örencik İlkokulu ve Yukarı Örencik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Huriye Küpeli Kan, eğitim ortamları ve öğrencilerin okul hayatları hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle de görüşen heyet, okullarda yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğitim süreçlerinin yanı sıra okulların mevcut durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları konusunda da görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Küpeli Kan, öğretmenlerin çalışmalarını da dinledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'in de eşlik ettiği ziyarette, eğitim hizmetlerinin sahadaki uygulamaları değerlendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarete Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve ilçe daire amirleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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