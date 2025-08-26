Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, okul atölyelerinde üretilen mobilyaları inceledi

Aydın'ın Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yeni açılan Şehit Muhammed Can Sevim Ortaokulu'nun mobilya işlerinin yapıldığı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette okulun atölyelerinde üretilen mobilyaları inceleyen Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ortaya konulan ürünlerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin özverili çalışmalarını takdir eden Şimşek, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Bu çalışmalar hem öğrencilerimizin mesleki beceriler kazanmasına hem de topluma fayda sağlamasına değerli katkılar sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN