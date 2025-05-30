Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nden El Emeği Sergisi

Hem kursiyerlerinin sergisi beğeni topladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi (HEM), Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerlerinin el emeği eserlerini sergilediği görkemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, kurum yöneticileri, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan HEM Müdürü Mustafa Savaş, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, kurumun bu alanda üstlendiği misyonu anlattı. Savaş: "Bilim ve teknolojideki hızlı değişim, kültürel ve ekonomik yapımızı da dönüştürüyor" diyen Savaş, bu dönüşüme ayak uydurabilmek için bireylerin bilgi ve becerilerle donatılmasının şart olduğunu belirtti. Halk Eğitim Merkezi'nin her yaş grubundan bireye ulaşarak kişisel gelişimlerini desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Mustafa Savaş, "2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca 387 kursta toplam 8 bin 839 kursiyerin eğitim aldı. Arıcılıktan aşçılığa, yazılımdan el sanatlarına kadar birçok alanda eğitim verdik" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Nazilli HEM Halk Oyunları ekibinin sahne aldığı halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Sonrasında protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. İki gün boyunca açık kalacak sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı giyim, nakış, ahşap boyama, rölyef, takı tasarım, tel kırma ve daha pek çok el sanatı ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.