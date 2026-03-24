Haberler

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 'Diyabet Okulu' eğitimleri sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Diyabet Okulu eğitim programı, diyabet hastalarına yönelik bilgilendirmelerle devam ediyor. Uzman sağlık personeli tarafından hastalığın yönetimi, beslenme ilkeleri ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında detaylı bilgiler aktarılıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi tarafından diyabet hastalarına yönelik düzenlenen 'Diyabet Okulu' eğitim programı yoğun katılımla devam ediyor.

Diyabet hastalarının hastalıklarını daha iyi tanımaları, doğru yönetmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları amacıyla düzenlenen eğitimlerde, alanında uzman sağlık personellerinin katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılıyor. Eğitim programı kapsamında Endokrinoloji Uzmanı Neslihan Soysal Atile tarafından diyabetin oluşumu, türleri, tedavi yöntemleri ve düzenli takibin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Diyabetin kontrol altına alınmasının uzun vadeli sağlık açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Programda ayrıca diyabet hemşiresi tarafından insülin kullanımı, doğru enjeksiyon teknikleri ve diyabetik ayak bakımı konuları ele alınırken, hastaların günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı şekilde anlatıldı. Diyetisyen tarafından gerçekleştirilen eğitimde ise diyabet hastalarına yönelik beslenme ilkeleri, ara öğün düzeni ve tüketilmemesi gereken gıdalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Dengeli ve düzenli beslenmenin hastalık yönetimindeki rolü vurgulandı.

Fizyoterapist eşliğinde yapılan bilgilendirmede de fiziksel aktivitenin diyabet üzerindeki olumlu etkileri, uygun egzersizler ve egzersiz sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı. Düzenli hareketin kan şekeri kontrolüne katkısına dikkat çekildi.

Hastane yönetimi, düzenlenen eğitim programları ile katılımcıların diyabet konusunda bilinçlenmesinin ve hastalık yönetiminde daha aktif rol almalarının amaçlandığını belirterek, bu tür eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

