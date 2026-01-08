Haberler

Nazilli'de gençlere verem farkındalığı eğitimi verildi
Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Akademisi işbirliğiyle lise öğrencilerine sağlık eğitimleri vererek verem hastalığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi sundu.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Nazilli Gençlik Akademisi ve Verem Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde; Dr. Ece Kundakoğlu, Sosyal Çalışmacı Ali Çavlu, Psikolog Hatice Mavitaş Ay ve Diyetisyen Özlem Güçlü tarafından öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimlerde verem hastalığı başta olmak üzere, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, ruh sağlığı, sosyal farkındalık ve dengeli beslenmenin önemi ele alındı. Alanında uzman isimler, genç yaşta kazanılan sağlık bilincinin ilerleyen yaşlarda toplum sağlığına olumlu katkı sağlayacağını vurguladı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Verem Farkındalık Haftası kapsamında yapılan bu tür eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek gençlerin bilinçlendirilmesinin koruyucu sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
