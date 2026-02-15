Haberler

Nazilli'de kurumlar arası sağlık tedbirleri toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, sağlık tedbirlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıya birçok sağlık ve sosyal hizmet kurumu temsilcisi katıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağlık hizmetlerinde koordinasyonu artırmak amacıyla kurumlar arası iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonu'nda düzenlenen 'Sağlık Tedbirleri Kurumlar Arası İşbirliği Toplantısı' Kaymakam Huriye Küpeli Kan başkanlığında yapıldı. Toplantıda sağlık tedbirlerinin daha etkin uygulanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve özellikle risk grubundaki bireylere yönelik hizmetlerin daha hızlı ve etkili yürütülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Yetkililer, kamu kurumları arasında kurulacak güçlü iş birliğinin vatandaşlara sunulan sağlık ve sosyal hizmetlerin kalitesini artıracağını ifade etti.

Toplantıya Cumhuriyet Savcısı Eda Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Sosyal Çalışmacı Serpil Kartal, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mahmut Çetin, RAM Müdürü Yaşar Işlakça, Nazilli Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Vekili Sarıgül Oğuz ile Nazilli Devlet Hastanesi başhekim yardımcıları, çocuk ergen psikiyatrisi uzman doktorları ve ilgili kurumlarda görev yapan hekim, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve pedagoglar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
