Nazilli'de Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Nazilli RAM Müdürü Yaşar Işlakcan'ın bilgilendirme sunumu yaparak aile kurumunun önemi ve eğitimdeki rolü vurgulandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, aile kurumunun toplumun en temel taşı olduğuna dikkat çekerek, "Sağlam bir aile yapısı, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin en önemli güvencesidir" dedi.

Program, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Turgut Türkdoğan ve Doç. Dr. Tamer Aydemir'in katkılarıyla devam etti. Dr. Türkdoğan, "Aile Danışmanlığı ve Aile Sistemleri" başlıklı sunumunda aile içi iletişim ve dayanışmanın çocukların ruhsal gelişimine etkilerini aktarırken, Dr. Aydemir ise "Okullarda Özel Eğitim Uygulamaları" konusundaki güncel yaklaşımları paylaştı.

Katılımcılar, toplantıdan büyük fayda sağladıklarını belirterek aile kavramının hem toplumsal hem de bireysel gelişimdeki yeri ve önemine dikkat çekti. - AYDIN