Nazilli'de Okula Uyum Sürecine Destek

Nazilli'de Okula Uyum Sürecine Destek
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okula uyum sürecine başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler vererek destek oldu. Şimşek, sınıf ortamında öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek yeni dönem değerlendirmeleri yaptı.

Nazilli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okula uyum sürecine başlayan öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, sınıflarda çocuklarla vakit geçirerek heyecanlarına ortak oldu. Recebbey İlkokulu ve Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğretmen, öğrenci ve velilerle buluşan Şimşek, miniklere çeşitli hediyeler takdim etti.

Sınıf ortamında gözlemlerde bulunan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunurken, velilerin görüş ve taleplerini de dinledi. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek okula uyum sürecindeki birinci sınıf öğrencilerinin hayatlarında yeni bir döneme adım attıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın güvenle ve mutlulukla okula alışmaları için öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil; sorumluluk sahibi, arkadaşlarına saygılı, değerlerine bağlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine odaklandıklarını kaydeden Şimşek, "Bu model sayesinde çocuklarımız hem akademik hem de kişisel gelişimlerinde daha güçlü adımlarla ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, "Öğrencilerle El Ele" ve "Öğretmenlerle El Ele" projeleri çerçevesinde okul ziyaretlerinin yeni dönemde de artarak süreceğini sözlerine ekledi. - AYDIN

