Nazilli'de Okul Binalarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okul binalarında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ilçede tadilat, boya-badana ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden okulları ziyaret ederek okul yöneticilerinden bilgi aldı. Öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için hazırlık sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Şimşek, eğitim kurumlarının yeni döneme en iyi şekilde hazırlanması için tüm desteğin verileceğini kaydetti. Eğitim ortamlarının fiziki olarak iyileştirilmesinin öğrencilerin motivasyonu ve akademik başarısı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, "Bu süreçte tüm okullarımızda gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmaları planlı şekilde devam edecek" dedi.

Ziyaretler sırasında öğretmen ve okul idarecileriyle de görüşen Şimşek, eğitim camiasının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN