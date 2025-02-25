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Nazilli'de Öğrencilere Veterinerlik Mesleği Tanıtıldı

Nazilli'de Öğrencilere Veterinerlik Mesleği Tanıtıldı
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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde veteriner hekimler, öğrencilere veterinerlik mesleğinin önemi ve kariyer fırsatları hakkında bilgiler verdi. Seminer, öğrencilerin mesleği daha yakından tanımasına yardımcı oldu.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekimler tarafından Menderes Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik 'Meslek Tanıtım Semineri' düzenledi.

Seminerde veteriner hekimler veterinerlik mesleğinin sağlık sektöründeki hayati rolünü, hayvan sağlığı ile insan sağlığı arasındaki önemli bağlantıları vurguladı. Veteriner hekimler öğrencilere mesleğin önemini, iş alanlarını ve sağladığı kariyer fırsatlarını anlattı. Ayrıca öğrenciler mesleğin farklı alanlarındaki çalışma fırsatları, özel sektör ve kamu sektöründeki kariyer yolları hakkında da bilgilendirildi. Veteriner hekimlik alanında farklı uzmanlıklar, araştırma ve eğitim imkanları gibi konulara değinildi. Seminer, öğrencilerin veterinerlik hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve mesleği daha yakından tanımalarına yardımcı oldu.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Personelimize ve veteriner hekimliğine gösterdikleri ilgiden dolayı okul müdürümüz Hakan Akarı ve okul rehberlik servisine teşekkür ediyor, seminere büyük ilgi gösteren gençlerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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