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Nazilli'de Öğrencilere Veteriner Hekimlik Tanıtıldı

Nazilli'de Öğrencilere Veteriner Hekimlik Tanıtıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Anadolu Lisesi'nde düzenlenen meslek tanıtım seminerinde veteriner hekimlik mesleği öğrencilere anlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencilere veteriner hekimlik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Nazilli Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri Menderes Anadolu Lisesi'nde öğrencilere veteriner hekimliği anlattı. Müdürlükten yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz personeli veteriner hekimlerimiz tarafından, ilçemiz Menderes Anadolu Lisesi'nde Meslek Tanıtım Semineri düzenlenmiştir. Personelimize ve veteriner hekimliğine gösterdikleri ilgiden dolayı okul müdürlüğümüze ve okulumuz rehberlik servisine teşekkür ediyor, seminere büyük ilgi gösteren gençlerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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