Nazilli'de öğrencilere 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' verildi

Nazilli'de öğrencilere 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' verildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dallıca İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' verildi. Etkinlik, öğrencilere doğal afetler hakkında bilinç kazandırmayı ve çevre koruma bilincini artırmayı amaçlıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Dallıca İlkokulu'nda öğrencilere 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' verildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinden olan 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ağaç dikme etkinliği gerçekleştiren öğrenciler bu kez 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' aldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başta olmak üzere ilçedeki okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Amiri Akansel Kuru ve ekibi, çocuklara önemli bilgiler verdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Dallıca İlkokulu Müdürü Faik Tekcan, 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarında yürütülen 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' projesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Tekcan konuşmasında, ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuşağında olması, bilinçsizce ateş yakılması sonucu çıkan büyük orman yangınları bazı dönemlerde yağışlardan kaynaklı sel baskınları gibi doğal afetlerden can ve mal kaybını en aza indirmek için bilinçli olmanın çok önemli olduğunu altını çizdi. Bu kapsamda öğrencilerine bu bilinci ve farkındalığı kazandıracak böyle projelerin önemi ve sürekli olmasının bu tür olaylar yaşandıkça daha iyi anlaşılacağını ifade etti. Doğal afetleri engellemenin elimizde olmadığını ancak kayıplarını en aza indirmek için alınacak tedbirlerin en başında çevreyi ve ormanları korumanın zorunlu olduğunu belirtti.

Etkinlikte renkli görüntüler

Müdür Tekcan'ın konuşmasının ardından Sınıf Öğretmeni İlknur Saygı da 28 Şubat Sivil savunma Günü ile ilgili bilgiler verdi. Etkinliğin devamında öğrenciler hazırladıkları yazı ve şiirlerle birlikte şarkılar söyleyerek etkinliğe renk kattı. Etkinliğin en önemli kısmı olan 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Amiri Akansel Kuru tarafından gerçekleştirildi. Kuru, öğrencilere 112 acil numarasının nasıl aranacağını, evde doğru elektrik kullanımını, ormanların nasıl korunacağını, deprem sırasında ve yangınlarda neler yapılacağını anlattı. Günün sürprizi ise İtfaiye aracının siren çalarak okul bahçesine gelmesi ve öğrencilere yangınlarda nasıl su atılacağını göstermesi oldu. İtfaiye hortumu ile alevlere nasıl su atılacağını öğrenmek için çocuklar adeta birbirleri ile yarıştı. Etkinliğin sonunda bazı öğrenciler itfaiyeci amcalarına elleri ile çizdikleri resimleri hediye etti. - AYDIN

