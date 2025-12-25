Ülkü Ocakları'ndan Nazilli'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı desteği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı tarafından öğrencilere diş sağlığının önemi hakkında bilgilendirme yapılarak diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı tarafından, Nazilli Zafer İlkokulu'nda eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıldı. Nazilli'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere temel ağız ve diş bakımına yönelik ürünler ulaştırılırken, çocukların erken yaşta hijyen alışkanlığı kazanmasının önemine vurgu yapıldı. Çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirten Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı, açıklamasında "Ülkü Ocakları olarak, çocuklarımızın her alanda sağlıklı, bilinçli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN