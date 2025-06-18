Nazilli'de Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması

Nazilli'de Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 900 metre rakımdaki küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı uygulandı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını önleme amacıyla aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Karıncalı Dağ mevkiine giden ilçe tarım ekipleri, 900 metre rakımdaki küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı uyguladı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engelleme amacıyla mahalledeki küçükbaş hayvanlar aşılanarak salgın hastalıklara karşı önlem alıyor. Yetkililer, veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıkların hayvanlar arasında hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, düzenli aşılamanın önemini vurguladı. Kırsal mahalleleri gezerek, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında aşılama, küpeleme, hastalık takibi ve eğitim gibi konularda yetiştiricileri bilgilendiren ekipler, ayrıca üreticilerin konuyla ilgili duyarlılıklarının arttırılması ve alınması gereken tedbirler noktasında da bilgilendiriyor. Bu çerçevede ekipler, Karıncalı Dağ'da 900 rakımda bulunan yetiştiricilerin, küçükbaş hayvanlarını veba ve çiçek hastalıklarından korunması için aşılama çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmaları aralıksız süreceği belirtilirken çalışmalar sonunda 27 bin 500 çiçek aşısı ile 11 bin veba aşısının uygulanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemizde bulunan küçükbaş hayvanların kulak küpesi ile kayıt altına alınması, koyun-keçi çiçek hastalığı ile veba hastalıklarına karşı korunması amacıyla çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Müdürlüğümüz hayvan sağlığı personellerince Karıncalı Dağı'nda 900 metre rakımda bulunan yetiştiricilerimizin koyun ve keçilerinin aşılamaları yapılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında 27 bin 500 koyun-keçi çiçek aşısı ile 11 bin veba aşısının uygulanması hedeflenmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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