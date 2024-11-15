Nazilli'de Kadınlardan Yağmur İçin Gözleme Hayrı

Nazilli'de kadınlardan yağmur için gözleme hayrı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlar bir olup imece usulü yağmur duası yaptı. Evlerinden getirdikleri çeşitli malzemelerle yüzlerce gözleme yaparak dağıtan kadınlar yağmur yağması için el açıp dua etti.

İlçeye bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde yaşayan kadınlar her yıl geleneksel olarak sürdürdükleri gözleme hayrına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 4 aydır yağmurun yağmaması nedeniyle baş gösteren kuraklığa çare bulmak amacıyla bir kez daha el açıp dua eden kadınlar, evlerinden getirdikleri un başta olmak üzere zeytinyağı, çökelek, keş, dereotu, maydanoz, pırasa, ıspanak, soğan, turpotu, pazıotu gibi yerel lezzetlerden elde ettikleri gözlemeleri köy içinde dağıtarak yağmur yağması için dua istedi.

"Büyük bir dayanışma örneği sergiledi"

Mahalle sakinlerinden birinin evinde toplanan onlarca kadın ateş yaktıktan sonra gözleme için hamurları bir yandan yoğururken öte yandan da gözleme içine koyacakları malzemeleri tek tek hazırladı. Büyük bir dayanışma örneği sergileyen kadınlar pişirdikleri sıcacık gözlemeleri yoldan geçen vatandaşlara ikram ederek dualarını istedi.