Nazilli'de Hafızlık Eğitimi Tamamlayan Öğrencilere Belgeleri Verildi

Nazilli İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafızlık Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri İlçe Müftüsü Hakan Türe tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeleri ve anlamlı bir şekilde hayatlarına katmaları için verilen özel bir eğitim süreci olan hafızlık eğitimi yalnızca dini bilgiyi kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda manevi olgunlaşmalarına, ahlaki değerler kazanmalarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda Nazilli İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafızlık Kur'an Kurslarında eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Nazilli İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Müftüsü Hakan Türe, "Kur'an kurslarımızda hafızlıklarını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve hafızlık belgesi almaya hak kazanan hafız evlatlarımızı tebrik ediyorum. Hafızlarımızın, bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Onları yetiştiren anne babalarına ve hocalarına da teşekkür ediyorum" dedi.

Müftü Türe konuşmasının ardından hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim etti. - AYDIN