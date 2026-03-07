Haberler

Nazilli'de habersiz afet tatbikatı

Güncelleme:
Aydın Nazilli ilçesinde düzenlenen habersiz intikal tatbikatında arama kurtarma ekiplerinin afet anında toplanma süresi ve müdahale kapasitesi test edildi. AFAD tarafından koordine edilen tatbikat, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve ekiplerin hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Nazilli'de habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren kamu kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ekipleri belirlenen noktaya intikal etti. Habersiz olarak gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin muhtemel bir afet durumunda ne kadar sürede toplanabildiği ve müdahale kapasitesi ölçüldü.

AFAD Aydın İl Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, afet anında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin hazırlık seviyesinin artırılması amaçlandı. Yetkililer, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlık sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
