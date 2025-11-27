Nazilli'de Gençlere Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen seminerde gençlere madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları anlatıldı.

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı koordinesinde Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" semineri düzenlendi. Gençleri bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmada gençlere madde bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri anlatılırken, zararlı alışkanlıklardan korunmanın yolları aktarıldı. Gençlerin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir nesil olarak yetişmesi için farkındalık çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirten Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yaptığı açıklamada "Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen Madde Bağımlılığı ile Mücadele seminerimizde, gençlerimizi bilinçlendirmek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak adına önemli bir adım attık. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı ve güçlü bir nesil olarak yetişmesi için bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN