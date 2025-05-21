Nazilli'de Canlı Hayvan Taşıma Araçlarına Denetim

Nazilli'de Canlı Hayvan Taşıma Araçlarına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma işbirliği ile yapılan rutin yol kontrolleri kapsamında, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan taşıma araçları denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlık kontrolleri ve taşınması zorunlu evrakların kontrollerini gerçekleştirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma işbirliği ile rutin yol kontrollerine devam eden ilçe tarım ekipleri, canlı hayvan taşıma araçlarını denetledi.

Aydın genelinde il ve ilçe tarım ekiplerince 'Sağlıklı hayvansal gıda' kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolleri, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle sıklaştırıldı. Bu çerçevede Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile sahaya inen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Canlı hayvan taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde hayvan sağlık kontrolleri, küpeleri ve taşınması zorunlu evraklarının kontrolleri yapıldı. Konu ile ilgili Nazili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa yıl boyu yapılan rutin yol kontrollerinde, bugün de Bozdoğan yolu üzerinde gerçekleştirildi. İnsan sağlığının önceliği olan 'sağlıklı hayvansal gıda' temini için güzergahta gerçekleştirilen faaliyette, hayvanların sağlık kontrolleri, beraberinde bulunması zorunlu belgelerin denetimi gerçekleştirilmiştir. İlçemizin faklı noktalarında yıl boyunca gerçekleştirilecek kontrollerde, üreticilerimizin sorun yaşamaması için nakledilen hayvanların, sağlıklı olması, kulaklarının küpeli ve evraklarının tam olmasına dikkat etmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Öğrencisini döven öğretmene soruşturma açıldı! Okula sürgün gelmiş
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.