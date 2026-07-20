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Nazilli'de anne adaylarına Gebe Okulu desteği

Nazilli'de anne adaylarına Gebe Okulu desteği
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda, anne adaylarına gebelik, doğum ve lohusalık sürecine dair ücretsiz teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmelerini sağlamak amacıyla eğitimler aralıksız devam ediyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimlerde, anne adaylarına gebeliğin oluşumundan doğum sonrasına kadar uzanan süreçte ihtiyaç duyacakları birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılıyor. Eğitim programı kapsamında gebeliğin oluşumu ve bebeğin anne karnındaki gelişimi, düzenli sağlık kontrollerinin önemi, gebelikte bağışıklama ve rutin tetkikler, anne adayında görülen fizyolojik ve psikolojik değişimler, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, uyku düzeni, günlük yaşam aktiviteleri ile gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve çözüm önerileri anlatılıyor. Ayrıca gebelikte görülebilecek tehlike belirtileri, doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydaları, lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası aile planlaması yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Programda fizyoterapist tarafından ise doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli egzersizler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık uygulamalı olarak öğretilerek anne adaylarının doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlanması hedefleniyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tüm anne adaylarını Gebe Okulu'na davet ederek eğitimlerden ücretsiz yararlanabileceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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