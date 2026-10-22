Nazilli'de 9 yıldır demir ve mobilya işi yapan Şenler, kadınlara meslek çağrısı yaptı

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Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Buket Şenler, eşiyle birlikte kurdukları atölyede ustalaşarak demir ve mobilya işinde 9 yılı tamamladı. Şenler, "Kızlarımız mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. Kendileri çaba göstersin, okusunlar. Okumayanlar meslek edinsin, meslek sahibi olsunlar" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen Buket Şenler, eşinin işsiz kalmasının ardından ailesinin geçimini sağlamak ve kendi işlerini kurmak amacıyla çıktıkları yolda eşiyle birlikte mobilya ve demir işleri üzerine atölye kurdu.

Buket Şenler'in çalışma hayatındaki ilk adımları, eşine destek olmak için iş yerinde yemek hazırlamasıyla başladı. Zamanla atölyedeki üretim süreçlerine ilgi duyan Şenler, çalışmaya karar verdi. Yıllar içinde işin farklı aşamalarını öğrenen Şenler, bugün eşiyle birlikte üretim ve montaj çalışmalarını sürdürüyor.

EŞİNE DESTEK OLMAK İÇİN BAŞLADI, ÜRETİMİN PARÇASI OLDU

"Eşim işsiz kaldıktan sonra kendi işimizi kurmaya karar verdik" diyen Şenler, "Zaten böyle bir hayalimiz vardı hep. İşimizi kurduktan sonra ilk başlarda atölyede sadece yemek yapıyordum. Daha sonra çalışmaya karar verdim. 8-9 yıldır da burada çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Mobilya işine özel bir ilgisi olduğunu belirten Şenler, "Demir işi, mutfak ve yatak odası dolaplarının yanı sıra laminat parke işlerini de yapıyoruz" dedi.

Atölyedeki iş bölümünü anlatan Şenler, özellikle mobilya imalatında aktif görev üstlendiğini söyledi. Eşiyle birlikte mutfak dolaplarını hazırladıklarını, dolapları montaja uygun hale getirdikten sonra müşterinin evine götürerek kurulumunu da birlikte yaptıklarını belirten Şenler, işin başından sonuna kadar üretim sürecine katıldığını söyledi.

Malzemelerin hazırlanması ve çalışma alanının düzenlenmesinden boya işlerine kadar farklı görevler üstlenen Şenler, çatı yapımı gibi işlerde de eşi ve çalışanlarına destek veriyor. Fiziksel güç gerektiren işlerin de yürütüldüğü atölyede, elinden geldiğince aktif olmaya çalıştığını dile getiren Şenler, amacının hem eşinin yükünü paylaşmak hem de ailesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

KADINLARA MESLEK SAHİBİ OLMA ÇAĞRISI

Çalışma hayatında edindiği deneyimden yola çıkarak kadınlara seslenen Buket Şenler, "Kadınlarımız, kızlarımız mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. Kendileri çaba göstersin, okusunlar. Okumayanlar meslek edinsin, meslek sahibi olsunlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. Benim söyleyebileceğim bu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA