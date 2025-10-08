Nazilli'de 24 Bin Sığırın Aşılaması Tamamlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 bin sığırın aşılanması tamamlandı.

Bulaşıcılığı yüksek ve spesifik tedavisi bulunmayan şap hastalığına karşı en etkili korunma yöntemi aşılama olarak öne çıkarken, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sığırların SAT-1 şap aşılaması tamamlandı. Bu kapsamda yılda iki kez gerçekleştirilen aşılama programının sonbahar dönemi, Nazilli'nin 85 mahallesinde faaliyet gösteren 2 bin 300 işletmede toplam 24 bin sığırın aşılanmasıyla tamamlandı. Ayrıca yaşı küçük olan veya ilk kez aşılanan buzağıların tekrar aşı uygulamaları da başlatıldı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan çalışmalarla hayvan sağlığının korunmasını hedeflediklerini vurgulayarak yaptığı açıklamada "İlçemizde bulunan sığırların, SAT-1 suşu şap aşılaması tamamlandı. Bulaşıcılığı yüksek ve spesifik tedavisi olmayan şap hastalığından en etkili korunma yolu aşılamadır. Bu sebeple yılda iki defa yapılan aşılama çalışmasının sonbahar dönemi İlçemizin 85 mahallesinde yetiştiricilik yapılan 2 bin 300 işletmede 24 bin sığırın aşılanması ile sona ermiştir. Bu aşılamada, yaşı küçük olan ya da ilk defa aşılanmış olan buzağıların tekrar aşıları da uygulanmaya başlamıştır. Yetiştiricilerimize sağlıklı ve bereketli üretim dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN