Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin, sel taşkınlarına son verecek projenin çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ilçedeki sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydoğdu ve Yıldıztepe Mahallerinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kentin uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlarına neşter vurulması için yaptıkları hamlelerin netice verdiğini dile getiren Başkan Özcan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, DSİ Bölge Müdürümüze, orada çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle çalışmalar tamamlandığında Nazillimizde sel kaynaklı yaşanan sorunları büyük ölçüde çözmüş olacağız. Bu hizmetleri şehrimize kazandırmak ve acil eylem planına alınması için ciddi ölçüde görüşmelerimiz oldu. Şahsım ve Nazilli halkı adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla aşırı yağışlar nedeniyle ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. - AYDIN