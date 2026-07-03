NATO Zirvesi kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiler göre, NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 saatleri ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatleri arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Öte yandan, yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirildi. Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18'inci bölümüne 'STS/ATFMX' ibaresini işlemelerinin zorunlu olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı