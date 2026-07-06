NATO Zirvesi için Millet Kütüphanesi'nde 2 bin 500'ü aşkın gazeteciye çalışma imkanı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde uluslararası zirveyi takip edecek basın mensupları için bin 800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın alanı ve 40 montaj odasının yer aldığı medya merkezi oluşturuldu. Merkezde 2 bin 500'ü aşkın gazeteci görev yapabilecek.

Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu. Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO Zirvesi'nde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. Merkezde bin 800 kişilik çalışma ofisi oluşturulurken, televizyon kuruluşlarının canlı yayınları gerçekleştirebilmesi için çok sayıda yayın noktası da basın mensuplarının hizmetine sunuldu. Basın mensuplarının görüntü ve haberlerini hızlı şekilde hazırlayabilmesi amacıyla merkezde 40 montaj odası da kuruldu. Oluşturulan altyapıyla 2 bin 500'ü aşkın yerli ve yabancı medya mensubunun zirveyi takip ederek gelişmeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlık olarak aktarabilmesi hedefleniyor.

Zirve'yi takip etmek için oluşturulan medya merkezi ise 6 Temmuz'da 10.00-21.00, 7 Temmuz'da 06.00.-23: 59, 8 Temmuz'da 00: 00-23: 59 ve 9 Temmuz'da 00: 00-05: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bulunan uluslararası medya merkezine (IMC) ulaşım; yalnızca NATO tarafından tavsiye edilen basın otelleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve MTA Metro İstasyonu'ndan hareket edecek basın servisleri ile gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı