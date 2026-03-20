NATO Irak Misyonu'ndaki tüm personel Avrupa'ya tahliye edildi

Güncelleme:
NATO, Orta Doğu'daki Irak Misyonu (NMI) personelinin tamamının güvenli bir şekilde Avrupa'ya tahliye edildiğini açıkladı. NMI'nin faaliyetleri İtalya'daki NATO Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'ndan sürdürülecek.

Açıklamada ayrıca, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in "Irak'a ve NATO personelinin güvenli tahliyesinde destek olan tüm müttefiklerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreç boyunca görevini kesintisiz sürdüren NMI personeline minnettarım, onlar gerçekten profesyoneller" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, NMI'nin savaş görevi bulunmadığı belirtilerek, misyonun Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik kurumları ve güçleri oluşturmasına destek verdiği vurgulandı. Ayrıca, NMI'nin Irak'a güvenlik ile terörle mücadele alanlarında katkı sunduğu ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olduğu ifade edildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
