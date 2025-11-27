Haberler

Nastassja Kinski'nin 'Hacamat' Filmi Berlin'de Tamamlandı

Uzun bir aradan sonra sinemaya dönen Nastassja Kinski, Berlin'de tamamlanan 'Hacamat' filmiyle kimlik ve inanç temalarını güçlü bir şekilde işliyor. Yapımcılığını Murat Şeker'in üstlendiği film, uluslararası sinema çevrelerinde merakla bekleniyor.

Kinski'nin yıllar sonra geri döndüğü "Hacamat", Berlin'de tamamlanan çekimleriyle kimlik ve inanç çatışmalarını karanlık bir aile dramına dönüştürüyor. İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filmi "Hacamat" (Hijamat), uluslararası sinema çevrelerinde şimdiden merak uyandırdı. Filmin öne çıkan oyuncularından Nastassja Kinski, uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar güçlü bir dramatik yapımda yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Sinemaseverler Kinski'yi özellikle Roman Polanski'nin Tess, Wim Wenders'ın kült klasiği Paris, Texas ve Paul Schrader imzalı Cat People gibi filmlerden hatırlıyor.

Kinski'nin filmdeki karakteri, hikayenin dramatik kırılma noktalarını görünür kılıyor ve yönetmen Saeivar tarafından "inanç ve kimlik sorgulamasını derinleştiren bir enerji taşıyan bir rol" olarak tanımlanıyor. Berlin'deki set kaynakları, Kinski'nin filmde "aile içi yüzleşmeyi derinleştiren, hikayeyi karanlık bir çizgiye taşıyan" bir karakteri canlandırdığını aktarıyor.

Berlin'de tamamlanan çekimlerde, filmin Türkiye'deki yapımcılığını üstlenen Murat Şeker, projenin uluslararası boyuta taşınmasında önemli bir rol oynadı. Şeker, yapım ekibiyle birlikte filmdeki dramatik ve estetik sahnelerin hayata geçirilmesine katkı sağladı ve uluslararası yapım standartlarını da yansıtan bir projeye dönüştü.

Filmde Kinski'ye Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu, Nicolette Krebitz, Aziz Çapkurt ve Jael Cem İlhan eşlik ediyor. Hikaye, Kerem'in hayatına dair ortaya çıkan gizli bir bilginin dindar ailesinde yarattığı sarsıntıyı merkezine alıyor. Aile yapısı çözüldükçe, ağabey Murad'ın hem Kerem'i hem de aileyi koruma çabası kendi karanlık geçmişiyle çarpışıyor. Film, cesur senaryosu ve estetik sahneleriyle kimlik, inanç ve aile kavramlarını sert bir şekilde sorguluyor.

Berlin'de tamamlanan çekimlerin ardından Hacamat, post-prodüksiyon sürecine geçerken özellikle Nastassja Kinski'nin dönüşüyle uluslararası sinema çevrelerinde merakla bekleniyor. Hem dramatik yoğunluğu hem de güçlü kadrosuyla, kimlik ve inanç temalı çarpıcı bir aile hikayesi arayan izleyicilerin radarına şimdiden girmiş durumda.

