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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı krizi: Onarım çalışmaları durduruldu

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya bölümündeki hava kaçağına yol açan çatlakların onarım çalışmalarını durdurdu ve geçici olarak uzay araçlarına tahliye edilen mürettebatın istasyona geri dönmesi talimatını verdi. Roscosmos, iki çatlak tespit edildiğini ve birinin onarıldığını açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait bölümde hava kaçağına yol açan çatlakların onarım çalışmalarının durdurulduğunu ve geçici olarak uzay araçlarına tahliye edilen mürettebatın istasyona geri dönmeleri yönünde talimat verildiğini açıkladı.

ISS'de Rusya'ya ait bölümde yaşanan hava kaçağı olayında yeni bir gelişme yaşandı. NASA Sözcüsü Bethany Stevens yapısal onarım çalışmalarının, ölçüm ve verilerin değerlendirilmesi için durdurulduğunu ve bu nedenle astronotların istasyona geri dönmeleri yönünde talimat verildiğini söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'a göre, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), iki çatlağın tespit edildiğini ve bunlardan birinin halihazırda onarıldığını açıkladı.

Rus Haber Ajansı TASS ise mürettebatın ve ISS'deki sistemlerin herhangi bir tehlike altında olmadığını aktardı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda meydana gelen hava kaçağı nedeniyle dört astronot ve bir kozmonota istasyona kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri, acil tahliyeyi gerektirecek bir duruma karşı uzay giysilerini giymeleri ve muhtemel bir tahliyeye hazırlanmaları talimatını vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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