Haberler

Narman'da LGS ve YKS öğrencilerine motivasyon semineri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Narman ilçesinde, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon semineri düzenlendi.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Narman Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, konuşmacı olarak Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Öz katıldı.

Seminerde öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Ali Öz, kendi kariyer sürecinden örnekler vererek eğitim hayatında hedef belirlemenin, planlı çalışmanın ve kararlılığın önemine dikkat çekti. Öz, sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin zamanı doğru kullanmaları, düzenli tekrar yapmaları, motivasyonlarını yüksek tutmaları ve kendilerine güvenmeleri gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Ali Öz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Kariyer sürecimden bahsederek sınava nasıl çalışmaları gerektiği, bu süreçte nelere dikkat etmeleri ve neler yapmaları hususunda tavsiye ve önerilerde bulundum. Öğrencilerimizin hedeflerine inanarak, düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları başarıya ulaşmalarında en önemli unsurlardan biridir."

Seminer sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Doç. Dr. Ali Öz, sınav sürecine ilişkin merak edilen konularda öğrencilere önerilerde bulundu.

Programın sonunda Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan tarafından, katkılarından dolayı Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Öz'e plaket takdim edildi.

Seminer, öğrencilerin yoğun ilgisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

