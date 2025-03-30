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Narin Güran'nın Arkadaşlarından Duygusal Anma

Narin Güran'nın Arkadaşlarından Duygusal Anma
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Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın arkadaşları, bayramda mezarı başında toplanarak onu andı. Arkadaşları, dualar edip mezarına çiçek ve şeker bıraktı.

Diyarbakır'da 8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın arkadaşları kabrine gelerek dua etti.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından Tavşantepe mezarlığına defnedildi. Narin Güran'ın arkadaşları bayramda onu yalnız bırakmayarak mezarı başında andı. Bayramın birinci günü Narin'in arkadaşları mezarı başına giderek mezarına şeker ve çiçek bırakıp dualar etti.

Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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