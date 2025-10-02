Namık Kemal İlkokulu Öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Namık Kemal İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, anlamlı bir eğitim gezisi için Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti. Doğa ve bilim sevgisini artırmak amacıyla düzenlenen gezide, öğrenciler Orman Fakültesi bünyesindeki bulunan Dondurulmuş Hayvan Müzesi ve Herbaryum ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ni yakından tanıma fırsatı buldu.

Orman Fakültesi akademisyenleri rehberliğinde gerçekleşen gezi kapsamında minik öğrenciler, çeşitli kuş, memeli ve sürüngen türlerini büyük bir merakla inceleyerek hayvanların doğal yaşam alanları, beslenme biçimleri ve ekosistemdeki önemli rollerine dair detaylı bilgiler aldı. Hayvanların korunması ve yaşam alanlarının önemi hakkında farkındalık kazanan öğrenciler herbaryum ziyaretinde, Orman Fakültesi'nin bitki koleksiyonunda yer alan çeşitli türleri inceleyerek, bitkilerin yapısı, sınıflandırılması ve doğadaki işlevleri hakkında bilgiler edindi.

Gezinin bir sonraki durağı Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde öğrenciler, bölgeye özgü endemik bitkilerden, tıbbi ve aromatik türlere kadar geniş bir yelpazede bitkileri tanıma fırsatı yakaladı. Bitkilerin doğadaki önemi ve biyolojik çeşitlilik kavramları üzerine bilgiler alan minik öğrencilerin doğayla ilgili merak ettikleri tüm soruları akademisyenler tarafından yanıtlandı.

Öğrencilerin erken yaşta doğayla iç içe olmalarını sağlayarak bilimsel farkındalıklarının gelişmesine katkı sunan eğitici ve eğlenceli gezi programında, Namık Kemal İlkokulu öğrencileri hem doğayı gözlemledi hem de çevre bilinci kazanarak meraklarını pekiştirdi. - DÜZCE