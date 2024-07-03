Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti Erzurum'u ziyaret etti

Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden Erzurum'a bir ziyaret gerçekleşti.

Nahçıvan Din İşleri Bakanı Vügar Babayev, Din İşleri Bakan Yardımcısı Sahib Nağıyev, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Aqil Şirinov ve Uluslararası Dini İlişkiler Komitesi Başkanı Araz Qurbanov, Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can'ı ziyaret etti. - ERZURUM