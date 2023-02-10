Nagehan öğretmen 2 çocuğuyla toprağa verildi Yerel Haberler Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklarının cenazesi toprağa verildi. Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklarının cenazesi toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan çocukları İsa Kuşçu (8) ve Bulut Aras Kuşçu (4) ile birlikte hayatını kaybeden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nagehan Kuşçu'nun (38) cenazesi; Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Aile Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bulut Aras Antakya Hatay Yerel Haberler

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