Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nagehan öğretmen 2 çocuğuyla toprağa verildi

Yerel Haberler

Nagehan öğretmen 2 çocuğuyla toprağa verildi

Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklarının cenazesi toprağa verildi.

Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklarının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan çocukları İsa Kuşçu (8) ve Bulut Aras Kuşçu (4) ile birlikte hayatını kaybeden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nagehan Kuşçu'nun (38) cenazesi; Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Aile Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulut Aras Antakya Hatay Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title