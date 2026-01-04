Myanmar'da 6 bini aşkın mahkuma af

Myanmar'daki askeri hükümet, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 78. yıl dönümü nedeniyle 6 bin 134 mahkum için af kararı alırken, 52 yabancı uyruklu mahkumun da serbest bırakılarak sınır dışı edileceği açıklandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, askeri hükümetten dikkat çeken bir hamle geldi. Myanmar devlet televizyonu MRTV'de yer alan habere göre; askeri hükümetin lideri General Min Aung Hlaing, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 78. yıl dönümü nedeniyle 6 bin 134 mahkumun serbest bırakılmasını ve birçok mahkumun cezasında indirime gidilmesini öngören bir af kararına imza attı. Cinayet, tecavüz ve güvenlik yasaları kapsamındaki ağır suçlardan hüküm giyenlerin af kapsamı dışında tutulduğu belirtilirken, 52 yabancı uyruklu mahkumun da serbest bırakılarak sınır dışı edileceği ifade edildi. Af kararından yararlanacak mahkumların kimliklerine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Af kararının seçim döneminde alınması dikkat çekti

Af kararının, 2021'deki askeri darbenin ardından Myanmar'da ilk seçimlerin gerçekleştirildiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti. 2021'deki darbeden bu yana askeri hükümet tarafından yönetilen Myanmar, yaklaşık 1 ay sürecek üç aşamalı bir seçim kapsamında ilk kez geçen hafta sandık başına gitmişti. 11 Ocak ve 25 Ocak'ta 2 tur daha seçim yapılacağı açıklanmıştı. Cunta karşıtı siyasi partilerin seçime katılamaması ve 2020'deki son genel seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanan Ulusal Demokrasi Birliği partisi lideri Aung San Suu Kyi'nin hala tutuklu olması, seçimin meşruiyeti konusunda tartışmalara neden olmuştu. - NAYPYİDAW