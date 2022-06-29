'müzikli Fethiye Akşamları' Devam Ediyor Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri, sanatçı Osman Batur Keser ile devam etti. Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri, sanatçı Osman Batur Keser ile devam etti. Fethiye Belediyesi'nin organizasyonunda, sanatçılar; Ali Tunç, Adem Kazan, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu ve Osman Batur Keser'in vereceği konserler, ilçenin farklı noktalarında halk ile buluşmaya devam ediyor. Organizasyon kapsamında son olarak sanatçı Osman Batur Keser, 3. Etap Sahil Bandı'nda sahne aldı. Sahil bandındaki konsere katılım yoğun oldu. 'Müzikli Fethiye Akşamları', 30 Haziran Perşembe Günü Bahriye Üçok Parkı'nda, saat 20.30'da düzenlenecek konserle devam edecek. ANKA / Yerel Fethiye Belediyesi Osman Batur Ali Tunç Fethiye Yerel Haberler

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