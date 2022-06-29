'müzikli Fethiye Akşamları' Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'müzikli Fethiye Akşamları' Devam Ediyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
'müzikli Fethiye Akşamları' Devam Ediyor

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri, sanatçı Osman Batur Keser ile devam etti.

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri, sanatçı Osman Batur Keser ile devam etti.

Fethiye Belediyesi'nin organizasyonunda, sanatçılar; Ali Tunç, Adem Kazan, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu ve Osman Batur Keser'in vereceği konserler, ilçenin farklı noktalarında halk ile buluşmaya devam ediyor.

Organizasyon kapsamında son olarak sanatçı Osman Batur Keser, 3. Etap Sahil Bandı'nda sahne aldı. Sahil bandındaki konsere katılım yoğun oldu.

'Müzikli Fethiye Akşamları', 30 Haziran Perşembe Günü Bahriye Üçok Parkı'nda, saat 20.30'da düzenlenecek konserle devam edecek.

ANKA / Yerel

Fethiye Belediyesi Osman Batur Ali Tunç Fethiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title