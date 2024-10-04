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Mutfak Tüpü Yangını Paniğe Neden Oldu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın olayında mahalle halkı paniğe kapıldı.

Alev alan mutfak tüpü paniğe neden oldu

AYDIN - Nazilli'de bir evde alev almasıyla mutfak tüpü az kalsın tüm evi yakıyordu.

Olay Yıldıztepe Mahallesi 532 Sokak'taki 2 katlı bir evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların yangın ihbarı üzerine harekete geçen Nazilli İtfaiye ekipleri, Polis, AYDEM ve doğalgaz ekipleri 532 Sokak içerisinde dumanlar yükselen eve hızlı bir şekilde müdahale etti. 2 katlı evin 2. katındaki mutfakta bulunan tüpün alev almasıyla meydana geldiği iddia edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalleliye panik yaşatan yangının soğutma çalışması da tamamlanarak gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenilirken çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mutfak Tüpü Yangını Paniğe Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Yerel

İtfaiye Nazilli Aydın

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