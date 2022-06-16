Mustafakemalpaşalı çocuklar atıklardan çilek yetiştirdi

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kompost malzemelerden organik çilek üretmek için "Atıklarımız Çilek Olsun" projesini hayata geçirdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, geçtiğimiz günlerde, çocuklara çevre bilincini aşılamak, atıkları toplayıp organik meyve üretilebileceğini gösterebilmek adına öğrencilerle birlikte okul bahçesine çilek ekerek ilk can sularını döktü. "Çilekler büyüsün ilk sizinle yemek istiyoruz başkanım" diyen öğrenciler, projenin ilk meyvelerini Başkan Mehmet Kanar ile birlikte yediler.

Ellerindeki sepetlerle Mustafakemalpaşa Belediyesine gelen çocuklar, büyük bir heyecan ile büyüttükleri çilekleri Başkan Kanar'a getirerek hayallerini gerçekleştirdi. Evlerinden getirdikleri kompostları biriktirerek oluşan gübre ile organik çilekler üreten çocuklar, okullarında kendi elleriyle büyüttükleri çileklerin gelişim aşamasını Başkan Kanar'a anlattılar.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Evlatlarım bugün sürpriz bir ziyaretle yanıma uğradılar, geçtiğimiz aylarda ektiğimiz çilekler meyvelerini vermiş, minik elleriyle toplayıp, söz verdikleri gibi ilk meyveleri benimle yemek olduğunu söylemişlerdi. Evlatlarımın emekleri, heyecanları gözlerimi doldurdu. Çocuklarımız hem bilinçleniyor, hem de eğleniyorlar. Başlatmış olduğumuz bu proje Bursa Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu" Yeşil Yarış" yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü. İklim değişikliği ve sıfır atık bizler için çok önemli bu manada hayata geçirilen projeleri önemsiyor, evlatlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel