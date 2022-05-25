Mustafakemalpaşa, Kamenica Belediyesi ile kardeş oldu - Haberler

Tarihten gelen kardeşlik bağlarının kültürel ve ekonomik alanda geliştirilerek geleceğe taşınması için Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Kosova Cumhuriyeti Kamenica Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

Sosyo-kültürel, ekonomik, tarihi ve dini değerlerin geliştirilmesi adına Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Kosova Cumhuriyeti Kamenica Belediyesi'nin genç başkanları buluştu.

İlçenin kalbi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı'nda özel bir töreni ile karşılanan Kamenica Belediyesi Başkanı ve beraberindeki heyet, ardından iki şehir arasında kardeşlik protokolüne imza attı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Kamenica Belediye Başkanı Kadir Rahimaj, birlikte iki ilçeye değer katacak işbirlikleri için geniş katılımlı istişarelerde bulundu. İmza töreninin ardından Kamenica Belediyesi heyeti, Mustafakemalpaşa'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Suuçtu Şelalesi ve Tümbüldek Kaplıcalarını ziyareti etti.

Kamenica heyet'i, Mustafakemalpaşa'nın en önemli yatırımlarından biri olan Gençlik Merkezi başta olmak üzere çalışmaları devam eden ve ilçede büyük bir değişimi simgesi olan diğer çalışmaları da yerinde inceledi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi müdürlüklerini ziyaret edip tüm projelerini yakından inceleyen Kamenica Belediye Başkanı Kadir Rahimaj, özellikle Mustafakemalpaşa Belediyesi Kompost Üretim Tesisi'ni şehirlerine kurulması için ilk iş birliği ve destek sözünü de aldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve devam eden vizyon projeleri için Başkan Mehmet Kanar'ı tebrik eden Kamenica Belediye Başkanı Kadir Rahimaj, "Her alanda ve her anlamda çok önemli işlere imza atılmış. Tek kelime ile eşsiz bir şehir" diye konuştu.

"Gönül köprüleri ticari ilişkilerle güçlenecek"

İmzalanan kardeşlik protokolünün iki şehirde de yaşayan vatandaşlar arasında ki bağın kuvvetleneceğini ve dayanışmanın artacağını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Kardeş belediyeler olarak sırt sırta vererek iki güzel şehrin gönül köprüsünü kurmuş olduk. İki güzel şehir olarak fikirlerimizin, projelerimizin bir olması için kültürel ve dini ekonomik yapı ve değerlerimizin birbiriyle paylaşılıyor olması beni çok mutlu etti. Bu tarz projeleri önemsiyorum, her zaman dediğim gibi önceliğimiz gönüllere dokunmak. Bu özel buluşma sayesinde karşılıklı güzel bir sinerji oluşturduk. Değerli başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel