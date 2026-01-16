Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 18-28 Ocak 2026 tarihleri arasında Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahallelerinde belirli saatlerde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi: "Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18 Ocak 2026-28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel