Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi: "Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18 Ocak 2026-28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA