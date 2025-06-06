Mustafakemalpaşa'da 2 Asırlık Bayram Geleneği Devam Etti

Mustafakemalpaşa'da 2 Asırlık Bayram Geleneği Devam Etti
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde, bayram namazı sonrası yaşlıların ve gençlerin bir araya gelerek bayramlaşma ve mezarlık ziyareti geleneği bu yıl da sürdü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesin Yamanlı Mahallesi'nde 2 asırdır süren gelenek bu yıl da devam etti. Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası yaşlı ve gençler hep birlikte mezarlığa giderek dualar etti.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 2 asırlık gelenek bu yıl da bozulmadı. Bayram namazına gelen mahalle sakinleri, namazdan sonra caminin etrafında toplandı. Yaşlılar sırasıyla yan yana geçti, gençler ise yaşlılarla bayramlaştı. Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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