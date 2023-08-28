Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü, Menteşe'de Sahibini Bulacak

Günce Yayınları, Menteşe Belediyesi ve Şair Mustafa Özbey’in katkılarıyla Türk edebiyatını desteklemek ve öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla ikincisi düzenlenen “Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü”ne başvurular başladı. Bu yılki 'Edebiyat Ödülü', öykü türündeki bir dosyaya verilecek.

Günce Yayınları, Menteşe Belediyesi ve Şair Mustafa Özbey'in katkılarıyla Türk edebiyatını desteklemek ve öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla ikincisi düzenlenen "Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü"ne başvurular başladı. Bu yılki 'Edebiyat Ödülü', öykü türündeki bir dosyaya verilecek.

Öykü türünde basıma hazır dosyaların değerlendirmeye alınacağı edebiyat ödülüne son başvurular, 29 Eylül 2023 tarihine kadar gunceyayinlari@hotmail.com adresine yapılacak.

Dr. Gizem Ece Gönül, Nilay Bilir ve Burak Biçer'den oluşan kurul tarafından ön incelemeden geçirilecek dosyalar; Prof. Dr. Oktay Yivli, Senem Gezeroğlu ve Dr. Birsel Sağıroğlu tarafından oluşan seçici kurul üyelerine sunulacak. Ödül alan öykü, Günce Yayınları tarafından 500 adete kadar basılıp dağıtıma sunulacak. Ödüle layık görülen yazara, Menteşe Belediyesi tarafından 4 Kasım 2023 tarihinde Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz sahnesinde düzenlenecek törenle ödül sertifikası ve plaketi verilecek.