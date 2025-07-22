Mustafa Destici Bursa'da Akşam Namazı Sonrası Haşr Suresi Okudu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da Muradiye Camii'nde kılınan akşam namazı sonrası Haşr Suresi okudu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın oğlu Ömer Faruk Alfatlı ile Meltem Altun'un düğün törenleri için Bursa'ya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaretlerde de bulundu. Destici, dün Bursa'daki esnaf ziyaretinden sonra Muradiye Külliyesi'ne geçti. Kabir ziyaretlerinin ardından Muradiye Cami İmam Hatibi Muhammet Lütfü Taşçı'nın kıldırdığı akşam namazının ardından Destici, Haşr Suresi'nin son 3 ayetini okudu. Destici, çıkışta cami avlusundaki çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mustafa Destici, Ömer Faruk Alfatlı ile Meltem Altun'un düğün törenlerinde söylediği türkülerle de dikkat çekmişti. - BURSA