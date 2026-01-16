Haberler

Dededen torunları için teşvik takdirnamesi

Güncelleme:
Eskişehir'de 66 yaşındaki Mustafa dede, torunlarını teşvik etmek amacıyla ev yapımı bir takdirname belgesi hazırladı. Karnesinde dersler yerine, hayvancılık ve tarım aktiviteleri yer aldı.

Eskişehir'de torunlarını teşvik etmek isteyen 66 yaşındaki Mustafa dedenin kendisini öğrenci, kızını müdür ve eşini de öğretmen olarak yazdığı ev yapımı takdirname belgesi görenleri tebessüm ettirdi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemi tamamlandı. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşarken, 15 günlük tatil bugün başladı. Eskişehir'de Alpu İlçesi'nin Başören Köyü'nde hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan Mustafa Sarıçiçek, ilerleyen yıllarda okula başlayacak olan torunlarını teşvik etmek amacıyla kağıttan kendi karnesini ve takdirnamesini hazırladı. Karnede Mustafa dede öğrenci, kızı Ehliman Sarıçiçek müdür, eşi Sultan Sarıçiçek de öğretmen oldu. Notlar için ise dersler yerine 'İnekleri Bakma', 'Koyunları Bakma', 'Odun Kesme', 'Köpek Bakma', 'Ev İşleri', 'Odun Getirme', 'Küspe Getirme', 'Saman Daldırma', 'Araba Kullanmak', 'Hanede Çalışma', 'Tavuk Bakmak', 'Alışveriş' ve 'Ev Süpürme' gibi maddeler yer aldı.

"Benimle takdirname yarıştırmaya var mısınız?"

Yarıyıl tatiline giren çocuklara seslenen Mustafa dede, "Ben 2026 yılı karnemi ve takdirnamemi aldım. Sizler de aldınız mı? Benim gibi böyle göstermeye var mısınız? Hep, 'Pek iyi' yazıyor burada. Benimle takdirname yarıştırmaya var mısınız? Gelin bugün beraber yarışalım. Haydi koşun, gelin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

