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Mustafa Ceceli, yangında evlerini kaybeden kardeşlere ev aldı

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Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında evlerini kaybeden Canan ve Mahigül Ergül kardeşlere ev aldı. Ceceli ve Ergül kardeşler, tapu ile birlikte poz verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında, Bayraklı'daki evleri alevlere teslim olan Canan ve Mahigül Ergül'e ev aldı. İki kardeşe ev alan Ceceli ve Ergül kardeşler, tapu ile birlikte poz verdi.

15 Ağustos akşamı saat 21.30'da Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda başlayan ve 63 saat sonra kontrol altına alınan yangında, Bayraklı ilçesinde bulunan 17 ev yanarak kül oldu. İlçeye bağlı Onur Mahallesi'nde evleri yanan Canan ve Mahigül Ergül kardeşler de evlerinin yanışını, diğer mağdurlar gibi gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Sözünü tuttu

Yangının ardından AHBAP Derneği aracılığıyla aileye ulaşan sanatçı Haluk Levent'in devreye girmesiyle sanat dünyası da yardım için harekete geçti. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde evin yeniden yapımını üstlendiğini bildirmiş, Haluk Levent de bu sevindirici haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bugün Mustafa Ceceli, iki kardeşe de ayrı ayrı ev aldı ve Ergül kardeşler ile bir araya geldi. Tapuları kardeşlere teslim eden Ceceli ile Canan ve Mahigül Ergül birlikte poz verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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