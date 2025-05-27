Mustafa Aslan, Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne Atandı

Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Aslan göreve başladı.

Aslan, bölgedeki hizmet anlayışını daha da ileriye taşımayı ve özellikle vatandaşın memnuniyetini en üst noktada tutmayı hedeflediklerini belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır kurum bünyesinde hizmet verdim ve aynı zamanda müfettişlik yaptım. Tapu ve Kadastro 178 yıllık köklü bir kurum ve burada hizmet etmek bize onur veriyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız her zamanki gibi devam edecek. Bizim amacımız, bizden önce hizmet veren arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine bir tuğla daha koyabilmektir. Eğer bunu başarabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu. - ERZURUM