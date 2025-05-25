Mustafa Alkayış, Gençlerle 'Adalet, Ahlak ve Bilim' Üzerine Söyleşti

Mustafa Alkayış, Gençlerle 'Adalet, Ahlak ve Bilim' Üzerine Söyleşti
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AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da gençlerle bir araya gelerek adalet, ahlak ve bilimin önemini vurguladı. Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençliğin rolüne dikkati çekti.

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, gençlerle "Adalet, ahlak ve bilimin ışığında yetişen bir nesil" söyleşilerinde gençlerle buluştu.

Adıyaman'da iki lisede düzenlenen programda gençlerle buluşan Milletvekili Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ahlaklı, adaletli ve bilimsel donanıma sahip bir gençliğin önemine dikkat çekti. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Fen Lisesi ve Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Adalet, ahlak ve bilimin ışığında yetişen bir nesil" başlığıyla düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşilerde, Türkiye'nin kalkınmasında gençliğin rolüne ve ahlak temelli bilim anlayışına dikkat çeken Alkayış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif modeli, MEBİ platformu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik atılımları ve MALL eğitim modeli gibi başlıklarda öğrencilerle kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Mustafa Alkayış, "Bir toplumun geleceği, gençliğine verdiği değerle ölçülür. Bilimin ışığında ilerleyen ama aynı zamanda adalet ve ahlak gibi iki temel değerden beslenen bir gençlik, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır. Bugün burada, pırıl pırıl zihinlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. SİHA'lardan yerli yazılıma, siber güvenlikten yapay zekaya kadar birçok alanda Türkiye, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yürüyüşün en ön saflarında siz gençler olacaksınız. Ülkemizin geleceğini sizlerle birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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