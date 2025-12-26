Haberler

Müslüman Kimliği İnşa Etme Üzerine kitap tahlili gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Sezai Karakoç'un 'Yitik Cennet' eserinin tahlili yapıldı. Program, İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Görgün öncülüğünde gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde Müslüman Kimliği İnşa Etme Üzerine: Sezai Karakoç Okumaları-I çerçevesinde 'Yitik Cennet' adlı eserin tahlili gerçekleştirildi.

Tahlil programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Görgün eşliğinde yapıldı. Programda, Sezai Karakoç'un eserde işlediği konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen tahlil, düşünsel derinlik ve manevi farkındalık açısından zengin bir atmosfer oluşturdu.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, kitap tahlilinin farklı eserlerle devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
