Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen, "Müslüman Bilim İnsanlarının Bilim Tarihine Etkisi" adlı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda programa İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İslam medeniyetinin üniversite kuran, bilim merkezi açan bir medeniyet olduğunu ifade etti. Avrupa'ya bilim medeniyetinin İslam medeniyetinden geçtiğini belirten Sözbir, "Medeniyetin beşiği İslam medeniyetidir. Ülke olarak geçmişi inkar etmiyoruz. İkinci yüzyıla güçlü Türkiye olarak giriyoruz" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp, "Müslüman Bilim İnsanlarının Bilim Tarihine Etkisi" başlıklı konferansında, İslam medeniyeti ile ilgili dünya çapında el değmemiş 30 milyon vesika olduğunu dile getirerek; Sümerler, Babiller, Antik Mısır ve Antik Yunan dönemindeki bilim ve medeniyetle ilgili bilgiler paylaştı.

İslam medeniyetinde bilim adamları ve faaliyetlerinden bahseden Prof. Dr. Talip Alp, Harezmi, Farabi, İbn-i Sina, İbn El Nefis gibi daha birçok Müslüman alimin bilime kattığı büyük değerler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Müslümanların özellikle kağıdın icadı ve hesap yapma sistemini bulmalarının Batı bilimi için önemli bir armağan olduğunu söyleyen Talip Alp, Rönesans'a kadar İslam ve Batı biliminin atbaşı gittiğini, Rönesans ve sanayi inkılabı ile bilimde önderliğin Batı toplumuna geçtiğini sözlerine ekledi.

Ülkemizin milli bekası için ilmin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Talip Alp'a program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından teşekkür belgesi ve hediyesi takdim edildi. - DÜZCE