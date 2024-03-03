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Müslüm Gürses'e benzeyen taksici Baki Çiçek, hatırasını yaşatıyor

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Elazığ'da yaşayan Baki Çiçek, Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Gürses'in ölüm yıl dönümünde Elazığ sokaklarında gezinen Çiçek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Elazığ'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken Baki Çiçek, vefatının üzerinden 11 yıl geçen arabesk müziğin "Baba"sıyla hatırasını unutamıyor.

Elazığ'da 1965'te dünyaya gelen Baki Çiçek, çalışmak için 1983'te gittiği İstanbul'da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı. Müslüm Gürses ile yolları 1996'da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı. Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı. 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken taksici Baki Çiçek, Gürses'in ölüm yıl dönümünde de Elazığ sokaklarında gezince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı. O gitti yetim kaldık"

Gürses'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını getiren Çiçek, "Bilindiği üzere Baba'nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor. Tekrardan Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Büyük bir üstadı kaybettik, yerini kimse dolduramaz. Beraber reklam filmimiz var. Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı. O gitti bir yetim kaldık" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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